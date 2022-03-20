Также были заморожены счета частных лиц, попавших под санкции, на 150 миллионов евро.

Франция заморозила активы Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета частных лиц на 150 миллионов евро.

Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр, пишут RTL и TF1.

"Мы заморозили активы Центробанка РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро", – сказал он.

По словам Ле Мэра, Франция заморозила на своей территории недвижимость общей стоимостью 539 миллионов евро, которые принадлежат примерно 30 россиянам, попавшим под санкции. Также сообщается об аресте двух яхт стоимостью 150 млн евро.

"В целом с момента создания специальной рабочей группы мы смогли выявить и заморозить активы российских олигархов на общую сумму в 850 млн евро", – сказал Ле Мэр.

Министр уточнил, что эти активы были заморожены, но не изъяты. Однако, их владельцы не могут ими пользоваться, перепродать или монетизировать.

Как сообщал УНИАН, ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция настроена вести "тотальную экономическую и финансовую войну" против России, пока Владимир Путин не прекратит реализовывать свои намерения в отношении Украины.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Русские обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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