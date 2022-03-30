Европейские чиновники изучают возможность удара по банкам, отключенным от системы SWIFT.

На фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину Европейский Союз рассматривает возможность введения новых санкций против финансовых учреждений РФ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Европейские чиновники изучают возможность удара по банкам, отключенным от системы SWIFT.

Как говорится в материале, речь идет о ВТБ. Активы этого финучреждения были заморожены США и Великобританией, но ЕС новых санкций против ВТБ не вводил.

Что касается других представителей топ-3 крупнейших банков России, то пока планов подвергнуть санкциям "Газпромбанк" и "Сбербанк" нет. Через эти финучреждения европейские фирмы производят платежи за энергоносители из РФ.

Как пишет издание, планируется увеличение количества банков под ограничениями, расширение санкций против олигархов на круг родственников и усиление ограничений на использование россиянами криптовалют.

SWIFT и российская агрессия:

SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Переводы через SWIFT - это переводы средств с одного банковского счета на другой. Услугами системы пользуются около 11 тыс. банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах мира.

Ряд стран мира, в том числе страны-члены Евросоюза, решили наказать российские власти за широкомасштабную агрессию новыми санкциями.

С 12 марта "Банк России", "ВТБ", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк", "Открытие" и ВЭБ.РФ" отключили от SWIFT.

Война против Украины: