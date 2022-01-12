Эксперт не прогнозирует значительного укрепления гривни.

На сегодняшний день объективных экономических причин для падения гривни нет, считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, прогноз может измениться в случае форс-мажорных обстоятельств.

"Базовый курс валют - 27-29 грн за 1 доллар. Если брать, например, курс, который мы прогнозируем на конец следующего года, то он составляет 28,5 грн. То есть каких-то значительных колебаний в пределах базового сценария, когда не происходит ничего форс-мажорного, не ожидается", - говорит он.

Для укрепления украинской денежной единицы, добавляет Фурса, в новом году ситуация не самая благоприятная.

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"В прошлом году была благоприятная внешняя конъюнктура для гривни. Поэтому гривня усилилась в течение прошлого года и НБУ весь год выкупал доллар, удерживая гривню от укрепления. В этом году ситуация не так уж благоприятна, потому что украинский экспорт остается в цене, но вырос импорт - это цена на газ, увеличение импорта из-за активности украинских потребителей. Поэтому значительного укрепления гривни не ожидается", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики группы ICU спрогнозировали, что на этой неделе экономическая активность начнет постепенное восстановление после праздников - это может повлечь новые колебания курса гривни.

Национальный банк Украины на среду, 12 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,17 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.