Курс гривни к евро установлен на уровне 31,17 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 12 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,17 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,57/27,59 грн/долл., к евро - на уровне 31,23/31,26 грн/евро.

Читайте такжеПосле праздников курс доллара в обменниках решил удивить украинцев

Курс на 11 января:

Национальный банк Украины на вторник, 11 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,50 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Прогноз на январь:

Эксперты прогнозируют, что к концу января 2022 года доллар может торговаться в диапазоне 27,1–27,7 грн, евро – в диапазоне 30,9–31,5 грн.