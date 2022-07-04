Если украинцы находятся за границей более 183 дней, они могут быть подвергаться риску двойного налогообложения.

Европейская бизнес ассоциация призывает правительство принять меры по снятию напряжения вокруг налогового резидентства украинских граждан за рубежом.

Об этом сообщили на сайте ЕБА.

"Значительная часть лиц продолжает дистанционно работать на украинские предприятия или другие организации, получая заработную плату и платя все необходимые налоги и отчисления. В связи с этим возникает ряд вопросов в контексте налогообложения, на решение которых должны быть направлены усилия правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с правилами, которые существуют в подавляющем большинстве стран, если украинцы находятся за границей более 183 дней, они могут быть признаны налоговыми резидентами страны пребывания и подвергаться риску двойного налогообложения, то есть будут подлежать налогообложению как в Украине, так и в стране их фактического пребывания.

"Похожей является и ситуация с налогообложением доходов от предпринимательской деятельности/предоставления независимых услуг ФЛП на территории другого государства. Учитывая, что из–за войны некоторые граждане были вынуждены уехать из страны еще в феврале, вопрос приобретения налогового резидентства другого государства у них должен возникнуть уже в конце августа, то есть меньше, чем за 2 месяца", - говорится в сообщении.

Война в Украине и бизнес:

24 марта 2022 года бизнес предложил властям отменить перечень критического импорта, введенного с начала войны России против Украины.

По состоянию на 18 марта 2022 года половина бизнеса готова была продержаться всего несколько месяцев.

По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, "потеряно" более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено / выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.

По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.