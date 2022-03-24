Бизнес предлагает властям отменить перечень критического импорта, введенного с начала войны России против Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
Отмечается, что несмотря на войну, компании продолжают вести хозяйственную деятельность и поддерживать государство, платя налоги, оказывая гуманитарную помощь, и тому подобное.
"В то же время сообщество видит, что нормативно-правовое регулирование в период военного положения в Украине существенно ограничивает возможности продолжения экономической активности бизнеса. Так, сейчас, к сожалению, немало логистических цепей внутри страны являются разорванными, и без импорта продукции, отдельных ингредиентов, услуг, и продолжать бизнес очень трудно, а порой и невозможно. Более того, текущее валютное регулирование ограничивает расчеты в валюте для нужд бизнеса", - говорится в сообщении.
Представители ЕБА убеждены, что на данном этапе для избежания прекращения производственных процессов оптимальным решением была бы отмена перечня критического импорта и снятия ограничений по расчетам в валюте для того, чтобы предприятия, которые еще имеют возможность проводить внешне-экономические операции, в том числе с целью получения необходимого сырья и комплектующих, могли продолжать работать. Тем более, что возобновление/ продолжение работы бизнеса активно декларируется представителями власти.
"Вместе с тем, если все же в ближайшее время перечень критического импорта отменить не удастся, крайне важно срочно снять ограничения в Постановлении №153 об основаниях для осуществления импорта товаров только в соответствии с описанием товара и разрешить ввоз товаров и осуществления валютных платежей, исходя из любого из оснований – кода товара/товарной группы или описания товара", - отметили в ЕБА.
По словам представителей бизнеса, сейчас некоторые компании уже столкнулись с ситуацией, что несмотря на наличие кода их товара в перечне критического импорта, банки не позволяют проводить расчеты за такие товары в валюте, так как описание УКТВЭД кода в постановлении №153 не в полной мере соответствует описанию товара.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.