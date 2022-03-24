Нормативно-правовое регулирование в период военного положения в Украине существенно ограничивает возможности продолжения экономической активности бизнеса.

Бизнес предлагает властям отменить перечень критического импорта, введенного с начала войны России против Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Отмечается, что несмотря на войну, компании продолжают вести хозяйственную деятельность и поддерживать государство, платя налоги, оказывая гуманитарную помощь, и тому подобное.

"В то же время сообщество видит, что нормативно-правовое регулирование в период военного положения в Украине существенно ограничивает возможности продолжения экономической активности бизнеса. Так, сейчас, к сожалению, немало логистических цепей внутри страны являются разорванными, и без импорта продукции, отдельных ингредиентов, услуг, и продолжать бизнес очень трудно, а порой и невозможно. Более того, текущее валютное регулирование ограничивает расчеты в валюте для нужд бизнеса", - говорится в сообщении.

Представители ЕБА убеждены, что на данном этапе для избежания прекращения производственных процессов оптимальным решением была бы отмена перечня критического импорта и снятия ограничений по расчетам в валюте для того, чтобы предприятия, которые еще имеют возможность проводить внешне-экономические операции, в том числе с целью получения необходимого сырья и комплектующих, могли продолжать работать. Тем более, что возобновление/ продолжение работы бизнеса активно декларируется представителями власти.

"Вместе с тем, если все же в ближайшее время перечень критического импорта отменить не удастся, крайне важно срочно снять ограничения в Постановлении №153 об основаниях для осуществления импорта товаров только в соответствии с описанием товара и разрешить ввоз товаров и осуществления валютных платежей, исходя из любого из оснований – кода товара/товарной группы или описания товара", - отметили в ЕБА.

По словам представителей бизнеса, сейчас некоторые компании уже столкнулись с ситуацией, что несмотря на наличие кода их товара в перечне критического импорта, банки не позволяют проводить расчеты за такие товары в валюте, так как описание УКТВЭД кода в постановлении №153 не в полной мере соответствует описанию товара.

Война против Украины: