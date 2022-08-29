По словам экономиста, пик подорожания продуктов в Украине пока пройден.

Украинцев пугают прогнозами цен на продукты на зиму и осень. Не исключается сценарий существенного их подорожания.

Поэтому действительно ли ждать новых, "более высоких", ценников в магазинах в холодное время года, в эфире "Сніданку з 1+1" пояснил экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"В этом году у нас ожидается инфляция на уровне примерно 30%. А уже есть на 20%. То есть две трети этого подорожания уже прошло. Да, цены до конца войны будут расти постоянно", - говорит эксперт.

По его словам, сейчас, во время сбора урожая, замедлилась инфляция, осенью будет немного ускоренная.

"Голода не будет, у нас отличный урожай, достаточный уровень импорта", - подчеркнул Фурса. Он добавил, что не стоит запасаться многими продуктами, деньги нужно рационально использовать.

Экономист не стал прогнозировать, на какие именно категории продуктов ожидается рост цен.

Ранее Forbes сообщал, что в 2023 году Украина будет испытывать еще один ценовой шок, денег правительству снова не будет хватать, быстрого восстановления после нынешнего краха экономисты Нацбанка не ожидают.

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