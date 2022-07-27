Инфляция в начале войны была инфляцией расходов, но сейчас рискует превратиться в эмиссионную.

В 2023 году Украина будет переживать еще один ценовой шок, денег правительству снова не будет хватать, быстрого восстановления после нынешнего краха экономисты Нацбанка не ожидают.

Об этом пишет Forbes. По итогам 2022 года, инфляция в Украине превысит 30%, прогнозирует НБУ. 2023-й также станет годом высоких темпов роста потребительских цен - 20,7%.

"Инфляция в начале войны была инфляцией издержек, но сейчас рискует превратиться в эмиссионную, то есть когда рост цен обусловлено не падением производства, а печатью средств", – говорит эксперт CASE Украина и ексзаступник директора департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз.

Нацбанк строит прогнозы с учетом того, что ему придется "напечатать" не менее 200 млрд грн для финансирования госбюджета. В этом году объем эмиссии составит 400 млрд грн, из них НБУ уже влил в бюджет 225 млрд грн.

"Думаю, что прежде всего подорожают топливо, продукты, транспорт, – ожидает Он. – Основная причина – подорожание энергоносителей и топлива. В следующем году еще сказывается эффект низкой базы сравнения: в начале 2022 цены были невысокими".

Правительство не рискнет повышать коммунальные тарифы во время военного положения предполагает Дубогрыз. "Низкие цены, вероятно, будут поддерживать косвенным субсидированием: за счет дополнительной "печати" гривны и докапитализации НАК "Нафтогаз", – говорит он.

Для восстановления ВВП может потребоваться десятилетие. По оценке НБУ, падение экономики во втором квартале (апрель–июнь) составило 40%. Важное условие для даже относительно скромного, как для восстановления после такого падения, роста в 5-6% в год – разблокирование черноморских портов.

Другой принципиальный вопрос - продолжительность горячей фазы войны. Прогнозы НБУ свидетельствуют, что регулятор исходит из предположения, что активные боевые действия продолжатся и в следующем году, считает директор департамента аналитических исследований "Райффайзен Банка" Александр Печерицын.

"Выглядит, что НБУ готовит нас к более пессимистическому сценарию, – говорит он. - Наш прогноз: если боевые действия не перекинутся на следующий год, темпы роста ВВП в 2023-м могут составить 9%".

Быстро выйти на двухзнаковые темпы роста Украина может при условии мира на своих условиях и восстановления всех экспортных путей, говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"В дальнейшем поддерживать быстрые темпы восстановления будет сложно из – за значительных потерь средств производства и рабочей силы, - отмечает он. - Разрушение и эмиграция существенно сократили потенциал экономики, для восстановления может потребоваться десятилетие, даже при условии активной международной помощи".

Как ранее сообщал УНИАН, рост курса доллара по отношению к гривне на 25% повлечет рост стоимости импортируемых продуктов в Украине. При чем, рост цен на пищевые продукты может быть большим, чем сам рост курса.

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