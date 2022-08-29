Он добавил, что продукты будут дорожать ровно на столько, на сколько будет инфляция, плюс еще возможно 2-3%.

В Украине этой осенью и зимой дефицита продуктов ни по одной из позиций не ожидается.

Об этом заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире единого телемарафона.

"Мы увидели, как только не хватает украинского, импорт быстро замещает украинскую продукцию, это плохо. Но он исчезнет сразу как только появится наша отечественная", — пояснил Дорошенко.

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Он считает, что возможно также снижение цен на продукты в ближайшее время. В июле и августе наблюдалось подорожание из-за инфляции. Однако в сентябре, по словам эксперта, фермеры после сбора урожая, возможно, не будут закладывать его на хранение.

"Я говорю об овощах, фруктах, яблоках. Поскольку никто не может сейчас сказать, во-первых, какая будет цена хранения, будут стоить энергоносители для бизнеса потому что для населения цена зафиксирована, а для бизнеса нет. А, во-вторых, никто не знает, прилетит ли ракета. Поэтому многие будут стараться продать вместо того, чтобы хранить", — отметил Дорошенко.

В то же время начиная с октября ожидается подорожание продуктов.

"Чем больше налогов будет уплачиваться в нашей стране и поступлений от таможни и наших зарубежных партнеров, тем меньше будет рост цены. Даже глава НБУ предупредил, если мы не сможем обеспечить себя собственными поступлениями, то придется еще больше печатать средств, и инфляция к концу года может добавить еще 10% или даже больше", — сказал он.

Это может привести к тому, что продукты будут дорожать ровно на столько, на сколько будет инфляция, плюс еще возможно 2-3%.

Как сообщал УНИАН, в Украине могут на треть увеличиться цены на продукты. В контексте приближающейся зимы многих беспокоит вопрос, нужно ли сейчас делать запасы еды. Дорошенко считает, что в августе и сентябре действительно можно запастись некоторыми товарами на зиму.

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