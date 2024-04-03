Собственный ресурс страны в первом квартале составил 550,1 млрд грн.

Украине в первые три месяца года не хватило 257,4 млрд грн для выполнения расходов государственного бюджета.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии главы парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы. По словам народного депутата, "собственный ресурс" страны, в который зачисляются доходы государственного бюджета (за исключением грантов правительств иностранных государств), поступления от приватизации, возврат кредитов государственному бюджету, а также средства от размещения ОВГЗ, в январе-марте 2024 года составил 550,1 млрд грн.

В то же время расходы, которые состоят из расходов государственного бюджета, погашения государственного долга и предоставления кредитов из бюджета, составили 807,5 млрд грн.

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"Разница между собственными ресурсами и расходами за три месяца года составила 257,4 млрд грн. Эта сумма и покрывается за счет международной помощи - грантами и кредитами", - пояснила Пидласа.

Ситуация с госбюджетом в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно заявил, что расходы государственного бюджета Украины значительно превышают доходы, поэтому Украина остро нуждается в финансовой поддержке международных партнеров.

По его словам, за первые 2 месяца этого года в общий фонд государственного бюджета поступило 305 млрд грн налогов и сборов, а также грантов от партнеров. При этом расходы за эти два месяца только из общего фонда госбюджета составили 424 млрд грн.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в бюджете Минобороны только на денежное обеспечение не хватает 36% от необходимой суммы, или 430 млрд грн.

В течение прошлого месяца сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,21 млрд долл, в то время как в гривневом эквиваленте она выросла на 2,03 млрд грн.

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