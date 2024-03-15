Чиновник подчеркнул, что государству критически необходима помощь союзных стран.

Расходы государственного бюджета Украины значительно превышают доходы, поэтому Украина остро нуждается в финансовой поддержке международных партнеров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. По его словам, за первые 2 месяца этого года в общий фонд государственного бюджета поступило 305 млрд грн налогов и сборов, а также грантов от партнеров.

При этом расходы за эти два месяца только из общего фонда госбюджета составили 424 млрд грн.

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"То есть, несмотря на то, что мы существенно повысили нашу финансовую самодостаточность за два года, мы все еще очень нуждаемся в бюджетной поддержке со стороны наших союзников", - подчеркнул Шмыгаль.

Также он поблагодарил международных партнеров, которые финансово поддерживали и продолжают поддерживать Украину.

Международная помощь Украине - последние новости

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что Украина нарабатывает варианты на случай недополучения ожидаемой финансовой помощи от Соединенных Штатов Америки, вокруг которой идут переговоры в Палате представителей Конгресса США.

По его словам, Украина при этом получает постоянные заверения со стороны правительства США, что средства поступят.

Украина надеется на получение замороженных активов РФ или хотя бы доходов с них, и иностранные партнеры ведут переговоры о возможности их предоставления Украине. Вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отмечал, что в лучшем случае Украина сможет использовать эти средства хотя бы частично уже в конце года. Однако реалистично - "это уже следующий год".

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