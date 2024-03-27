Сумма государственного долга в гривневом эквиваленте, наоборот, увеличилась.

В течение прошлого месяца сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,21 млрд долл, в то время как в гривневом эквиваленте она выросла на 2,03 млрд грн. Об этом сообщается в отчете Министерства финансов.

Такая разница обусловлена девальвацией гривны. В общем, по состоянию на 29 февраля государственный и гарантированный государством долг составил 5 490,10 млрд грн или 143,69 млрд долл.

В частности, сумма государственного и гарантированного государством внешнего долга составила 3 824,71 млрд грн. В свою очередь, сумма государственного и гарантированного государством внутреннего долга составила 1 665,38 млрд грн.

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Государственный и гарантированный государством долг рассчитывают в денежной форме в качестве непогашенной номинальной стоимости долговых обязательств в валюте кредита. Состояние долга определяют в гривнах и американских долларах по курсу Нацбанка Украины на последний день отчетного периода.

Как менялся государственный долг Украины

В январе сумма государственного и гарантированного государством долга снизилась на 0,42 млрд долл. в долларовом эквиваленте и на 31,44 млрд грн в гривневом. По словам экспертов, причина такой динамики крылась в недополучении страной внешнего финансирования

В общем, на конец января государственный долг Украины составлял 5,48 трлн грн, или 144,9 млрд долл.

В течение декабря прошлого года сумма государственного долга выросла в гривневом эквиваленте на 396,81 млрд грн, а в долларовом - на 4,49 млрд долларов.

Всего за прошлый год госдолг Украины увеличился в гривне на 35,4%, а в долларовом эквиваленте - на 30,4%. Главным фактором такой динамики стало получение страной макрофинансовой помощи.

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