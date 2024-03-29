Средства предоставили под проценты через механизм Всемирного банка.

Украина получила 1,5 млрд долларов займа на поддержку политики развития "Основы роста" от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. Об этом сообщила пресс-служба Минфина,

Финансирование состоит из гарантии правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка объемом 984 млн долларов и гарантии Великобритании на сумму 516 млн долларов.

В общий фонд государственного бюджета поступило 1,4 млрд долларов. С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств в сумме 99,54 млн долларов.

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"Благодарен Японии, Великобритании и команде Всемирного банка, которые стоят с Украиной бок о бок с февраля 2022 года. Привлеченное финансирование будет направлено для поддержки ключевых приоритетов госбюджета", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что предпосылкой получения транша стало выполнение Украиной необходимых 8 требований по программе, в частности это гармонизация таможенного и налогового законодательства Украины с нормами ЕС, улучшение фискальной политики и регулирования рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.

Международная помощь Украине

20 марта Европейская комиссия выплатила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 4,5 млрд евро из "Украинского фонда" общим объемом 50 млрд евро. Следующий транш объемом 1,5 млрд евро Украина может получить уже в апреле.

26 марта Украина получила 880 млн долларов от Международного валютного фонда. Это четвертый транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF, выделение которого одобрил Совет МВФ.

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