Общий объем внешнего финансирования составляет более 38 млрд долларов.

Министерство финансов Украины опубликовало информацию об источниках финансирования государственного бюджета в 2023 году. Общий объем финансирования по состоянию на 15 декабря составил 53,1 млрд долларов, или 1,942 трлн грн.

Больше всего средств получили в виде макрофинансовой помощи от Еврооюза. В первую тройку также вошли средства от размещения облигаций внутреннего государственного займа, а также гранты США соответственно. Об этом свидетельствуют опубликованные в Telegram данные Минфина.

Крупнейшими в текущем году были следующие ресурсы:

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макрофинансовая помощь от Европейского Союза – 17,9 млрд долларов;

ОВГЗ – 14,7 млрд долларов США (эквивалент);

гранты от Соединенных Штатов Америки – 10,9 млрд долларов;

средства от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования – 4,5 млрд долларов;

льготное финансирование от Канады – 1,8 млрд долларов;

льготное финансирование от Японии –1,5 млрд долларов.

В Кабмине также отметили, что общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 38,4 млрд долларов.

Бюджет Украины на 2024 год

Бюджет Украины на 2024 год, который президент Владимир Зеленский подписал в конце ноября, предусматривает увеличение доходов на 22 млрд грн, до 1,768 трлн грн, уменьшение дефицита государственного бюджета на 22 млрд грн, до 1,57 трлн грн. Расходы остались почти такими же – 3,35 трлн грн.

По данным Минфина, военные расходы в следующем году будут полностью профинансированы. Так, плановые налоговые поступления от граждан и бизнеса предусмотрены на уровне 1,58 трлн грн, а расходы на оборону составляют 1,69 трлн грн.