Существенную часть этих денег составила помощь партнеров.

За 9 месяцев текущего года из общего фонда государственного бюджета было потрачено уже 2,119 триллиона гривень.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Из этих средств 682 млрд потратили на зарплаты военным. 349 млрд грн на поддержку ВСУ: приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты", - отметил он

Второе место среди расходов занимают социальные программы, на которые ушло 386 миллиардов гривень. Еще 102 миллиарда было выделено на медицину, 112 миллиардов - на трансферты местным бюджетам.

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Также Шмыгаль отметил, что с начала года Украина привлекла почти 34 миллиарда долларов внешнего финансирования от наших союзников. Больше всего помощи оказал Евросоюз - 14,6 миллиардов долларов.

"Еще почти 12 миллиардов долларов мы получили от продажи военных облигаций", - добавил он.

Кроме этого, глава правительства указал, что союзники также поддерживают украинский бизнес и отечественную экономику, а по различным программам международные партнеры предоставили украинским предпринимателям более 4 миллиардов евро поддержки.

Госбюджет-2024

Верховная Рада 19 октября утвердила проект госбюджета на 2024 год в первом чтении.

Проектом предусмотрены доходы общего фонда в 1,56 трлн гривень, тогда как расходы составляют 3,108 триллиона.

В правительстве рассказали о расходах на ВСУ в следующем году. Ключевым моментом проекта госбюджета–2024 является финансирование сектора безопасности и обороны - на него планируют направить 1,685 триллиона гривень, то есть, более половины расходной части. Две трети расходов - на зарплаты. Вторая по объемам статья расходов - покупка, ремонт и производство техники и оружия.

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