Министерство обороны в следующем году получит 1,16 трлн гривень, что на 36% больше по сравнению с принятым госбюджетом на начало 2023 года.

В следующем году плановые налоговые поступления от граждан и бизнеса предусмотрены на уровне 1,58 трлн гривень, а запланированные расходы на оборону составляют 1,69 трлн гривень, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Военные расходы являются первоочередным приоритетом в госбюджете – 2024, которые прежде всего будут профинансированы в полном объеме за счет внутренних источников, в том числе налоговых поступлений по действующим ставкам", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, разница между налоговыми поступлениями и военными расходами будет покрыта за счет средств от размещения военных облигаций, дивидендов, полученных от государственных компаний, доходов от приватизации и тому подобное.

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В частности, Министерство обороны в следующем году получит 1,16 трлн гривень, что на 36% больше по сравнению с принятым госбюджетом на начало 2023 года. Другие оборонные структуры также будут испытывать значительный рост финансирования.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет профинансировано на уровне 51 млрд гривень на развитие оборонно-промышленного комплекса страны, из которых 43,3 млрд гривень предусмотрено обеспечить за счет военного НДФЛ.

Госспецсвязи получит 50,6 млрд гривень, из которых 43,3 млрд гривень за счет военного НДФЛ будет направлено на закупку беспилотных летательных аппаратов.

Бюджет-2024

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Согласно закону, доходы бюджета составят 1,768 трлн грн, расходы - 3,35 трлн грн.

На оборону предусмотрены расходы в размере более 1,6 трлн гривень - в правительстве подчеркнули, что финансирование сектора безопасности и обороны является ключевым моментом проекта государственного бюджета на 2024 год.

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