Закон во втором чтении был принят 9 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственный бюджет Украины на 2024 год. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Он напомнил главные пункты закона: увеличение доходов на 22 млрд грн - до 1,768 трлн грн, уменьшение дефицита государственного бюджета на 22 млрд грн до 1,57 трлн грн. Расходы при этом почти остались такими же - 3,35 трлн грн.

"Внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд грн (с 42,9 млрд долл. до 41 млрд долл.), чтобы согласовать с МВФ. Перекрыли за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд грн", - написал депутат.

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Прогноз по реальному ВВП был уменьшен до 4,6% (с 5% в первом чтении), прогноз по инфляции был улучшен до 9,7% (с 10,8% в первом чтении). Предположения относительно курса гривни были смягчены до 40,7 грн за доллар в среднем за год (было 41,4 грн за долл.).

Бюджет-2024 - что нужно знать

Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении 19 октября, после чего документ был направлен на доработку в правительство. 2 ноября правительство одобрило проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" ко второму чтению.

9 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета Украины на 2024 год.

Согласно закону о госбюджете-2024, с 1 января 2024 прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц увеличивается до 2920 гривень (с 2589 грн). Также с 1 января минимальная зарплата будет увеличена с 6700 грн до 7100 гривень, а с 1 апреля – до 8000 гривен.

Номинальная среднемесячная заработная плата в 2024 году должна составить 21 809 гривень (на конец 2023 года показатель ожидаемого уровня номинальной среднемесячной зарплаты составит 18 527 гривень).

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