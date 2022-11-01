В ключевые расходы также войдут пенсии, медицина и образование.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства назвал Госбюджет на 2023 год "бюджетом для победы"

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Правительство утвердило и передало в Верховную Раду обновленный бюджет на 2023 год. Это будет бюджет для победы, ведь более 1 трлн грн будет направлено на армию и безопасность страны", - подчеркнул Шмигаль.

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По словам премьера, другими ключевыми расходами стали пенсии, медицина и образование.

Шмыгаль также признал, что госбюджет на следующий год из-за войны будет с беспрецедентным дефицитом в 38 млрд долларов. Украинское правительство рассчитывает на помощь США, стран Евросоюза и МВФ в его покрытии.

Дефицит госбюджета Украины на 2023 год

Как сообщал УНИАН, из-за войны в Украине ухудшилось состояние экономики.

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ хочет прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года сообщалось, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

Украинское правительство надеется в 2023 году ежемесячно получать от партнеров по 3,5 млрд долларов, чтобы перекрыть дефицит бюджета.

Шмыгаль назвал три источника дополнительного финансирования дефицита бюджета от партнеров: макрофинанс от ЕС в размере 12 млрд долларов, то есть, миллиард ежемесячно; 12 млрд долларов от МВФ, который он должен предоставить на следующий год; и ежемесячно по 1,5 млрд долларов от Соединенные Штатов.

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