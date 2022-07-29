Весомым источником финансирования бюджетных потребностей в 2022 году будут оставаться международные средства и монетизация НБУ.

Национальный банк Украины планирует прекратить монетизировать дефицит государственного бюджета в 2024 году.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль 2022 года.

Весомым источником финансирования бюджетных потребностей в 2022 году будут оставаться международные средства и монетизация НБУ, в последующие годы – официальные, в частности благодаря новой программе с МВФ, и рыночные привлечения, а монетизация бюджета постепенно будет прекращена.

"Дефицит финансировался за счет международных средств и монетизации со стороны НБУ. В дальнейшем ожидается постепенное замещение монетизации рыночными кредитами с полным отказом от нее в 2024 году", - говорится в отчете.

Значительный дефицит в 2022 году повлечет стремительный рост государственного долга. Отношение долга к ВВП будет держаться на высоком уровне и в следующие два года.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что монетизация бюджетного дефицита не даст экономике долго оставаться устойчивой. Как следствие, на каждом новом витке "печати денег" лишь усиливается долларизация экономики и вывод сбережений из финансовой системы. Следует искать другие способы для минимизации негативных последствий войны.

Как известно, Национальный банк с начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулся к практике покупки гособлигаций у Министерства финансов. Денежная эмиссия НБУ через выкуп ОВГЗ по состоянию на июнь достигла 225 млрд грн. В июле эмитировано еще 30 млрд грн. До конца года осталось "напечатать" 145 млрд грн из лимита в 400 млрд грн.

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