Кроме этого, государство нуждается в дополнительном финансировании для восстановления критической инфраструктуры в ближайшей перспективе.

В следующем году Украина ежемесячно будет нуждаться в более 3 миллиардах долларов для покрытия расходов социальной сферы.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"В 2023 году Украине необходимо более 3 млрд долларов финансовой поддержки ежемесячно только на покрытие социальных расходов", – цитирует министра пресс-служба.

Кроме этого, государство нуждается в дополнительном финансировании для восстановления критической инфраструктуры в ближайшей перспективе. В этом вопросе Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров, в частности ЕС.

Также Марченко подчеркнул, что большинство экономических и финансовых проблем в мире, вызвало вооруженное нападение России.

"Украина способна остановить агрессора и, как следствие, глобальное влияние войны на весь мир, однако нам необходима поддержка международного сообщества, чтобы как можно скорее победить. Оружие, санкции, финансовая помощь – то, в чем мы нуждаемся больше всего", — отметил он.

Дефицит госбюджета Украины

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планирует покрывать дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году за счет средств от Международного валютного фонда, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, дефицит госбюджета в 2023 году составит около 38 млрд долларов.

Он назвал три источника этого дополнительного финансирования дефицита бюджета от партнеров: макрофинанс от ЕС в размере 12 млрд долларов, то есть, миллиард ежемесячно; 12 млрд долларов от МВФ, который он должен предоставить на следующий год; и ежемесячно по 1,5 млрд долларов от Соединенные Штатов. В целом это 3,5 млрд ежемесячно, которые могут полностью перекрыть дефицит госбюджета Украины.

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