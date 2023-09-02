Сейчас готовится перечень бизнесменов, которые получат возможность принять участие в "большой приватизации".

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, правительство страны-агрессора заявило о подготовке к "большой приватизации".

Как сообщают российские ТГ-каналы, начать процесс масштабной реализации государственных активов планируется не позднее апреля-мая 2024 года, т.е. уже после выборов президента РФ. (Выборы президента страны-агрессора запланированы на 17 марта 2024 года).

Сообщается, что сейчас готовится перечень бизнесменов, которые якобы получат возможность принять участие в приватизации. В первую очередь организаторов интересует финансовая способность, лояльность к Путину и то как каждый конкретный участник аукциона помогал захватнической российской армии вести кровопролитную войну против Украины.

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Ситуация с бизнесом в РФ

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

В январе 2023 года Путин повесил "развитие" оккупированной части Украины на бизнес РФ. Путин поручил задействовать средства крупного бизнеса, чтобы "профинансировать" аннексированные регионы Украины.

В мае 2023 года питерский бизнес обязали выдать "добровольцев".

В августе 2023 года Путин подписал закон о блокировании средств иностранных компаний. Отныне экономические меры могут быть направлены на запрет совершения финансовых операций.

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