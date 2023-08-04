Сообщается, что отныне экономические меры могут быть направлены на запрет совершения финансовых операций.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем зарубежных организаций и иностранцев, в отношении которых Москва применяет санкции.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов страны-агрессора. Согласно документу, под "блокируемыми лицами" понимаются иностранные государства и организации, юридические лица, подконтрольные иностранным государствам.

Сообщается, что отныне экономические меры могут быть направлены на запрет совершения финансовых операций.

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После введения Россией санкций в адрес юрлиц их денежные средства и имущество будут заблокированы. Данные ограничения могут применяться в случае "недружественных действий" стран, угрожающих национальной безопасности России.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

Война в Украине и бизнес в РФ

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

В январе 2023 года Путин повесил "развитие" оккупированной части Украины на бизнес РФ. Агрессор поручил задействовать средства крупного бизнеса, чтобы "профинансировать" аннексированные регионы Украины.

В апреле Путин подписал указ, разрешающий государству брать под временный контроль активы компаний или частных лиц из "недружественных" государств, в том числе США и их союзников.

В июле 2023 года Россия подмяла под себя сразу два мировых бренда.

Вскоре Путин отдал племяннику Кадырова отобранный мировой бренд.

Иностранные компании, решившие уйти из РФ, оказались в ловушке. Они опасаются, что лишатся всех своих активов.

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