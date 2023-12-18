Сокращение числа вакансий в ІТ привело к рекордной конкуренции среди кандидатов.

Количество вакансий в ІТ-отрасли в Украине в 2023 году составила 48 754, что является наименьшим показателем за последние 5 лет. Об этом говорится в исследовании веб-портала об IT-отрасли Украины DOU.

Для сравнения в 2022 году на специализированном сайте об ІТ DOU было опубликовано 70 618 вакансий, в 2021 – 112 884 вакансии.

Главным трендом в ІТ в этом году стал рост количества нетехнических вакансий на сайте на 15%. В то же время как по техническим, наоборот, уменьшилась - на 34%.

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Вакансий в маркетинге стало больше на 28% за год, в продажах — на 37%. Более чем в половину выросло количество вакансий в финансах, копирайтинге, более чем вдвое — в юриспруденции. Исключение - HR и рекрутинг (-38% за год).

Отмечается, что уменьшение количества вакансий привело к рекордной конкуренции среди кандидатов. В 2021 году в ноябре на DOU было в среднем 4 отзыва на одну вакансию, в прошлом году — уже 17, а в этом году — 37.

В 2023 году также участились увольнения айтовцев. Так, 16% опрошенных зимой 2023 года сказали, что их уволили, а осенью таких было уже 25%. При этом 42% специалистов боятся потерять работу.

В то же время большинство специалистов успешно находят новую работу, хотя это и требует больше времени. Почти половина искателей тратят два месяца и больше.

Зарплаты у айтишников в этом году изменились не сильно. На 100 долларов стали меньше медианные зарплаты сеньоров, есть тенденция к уменьшению зарплат самых высокооплачиваемых специалистов

Рынок ІТ в Украине

В октябре 2023 года около 66% украинских ІТ-специалистов утверждали, что им трудно найти работу. При этом лишь 19% айтишников считали, что это легко.

Среди главных проблем в поиске работы айтишников были: малое количество вакансий и конкуренция; отсутствие фидбека; длительный процесс прохождения собеседований и много этапов интервью или большие промежутки между ними.

14 ноября стало известно, что почти половина украинских айтишников боятся потерять работу. Среди специалистов с опытом менее трех лет, таких 49%. ІТ-специалисты с опытом более пяти лет, увереннее в своем рабочем месте, однако и среди них 38% волнуются из-за возможной потери работы.

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