Под сокращение попадают как опытные айтишники, так и те, кто лишь недавно начали работать в индустрии.

На втором году полномасштабной войны ситуация с работой в украинском IТ заметно осложнилась.

Об этом говорится в результатах опроса веб-портала об IT-отрасли Украины DOU, которое проводилось в сентябре-октябре 2023 года. "За последние 12 месяцев 25% айтишников уволили или не продлили контракт (полгода назад таких было лишь 16%). Еще 16% специалистов ушли с работы или проекта по собственной инициативе, а 8% отправляли на бенч или в неоплачиваемый отпуск. В целом 47% айтовцев ушли с работы или проекта в течение последнего года", - говорится в сообщении.

При этом под сокращение попадают как опытные айтишники, так и те, кто лишь недавно начали работать в индустрии. Чаще всего в течение последнего года увольняли разработчиков - 26%, QA (специалист по обеспечению качества – УНИАН) - 30% и дизайнеров - 28%.

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Кроме того, 42% айтишников, которые сейчас работают, боятся потерять работу. Среди специалистов с опытом менее трех лет, таких 49%. ИТ-специалисты с опытом более пяти лет, увереннее в своем рабочем месте, однако и среди них 38% волнуются из-за возможной потери работы.

Отмечается, что айтишники из Киева и те, кто сейчас находятся за границей, немного увереннее в своей работе — около 40% из них боятся потерять ее. В то время как в Днепре и Харькове таких почти половина.

Рынок IТ в Украине

Летом 2023 года стали известны зарплаты украинских айтишников. Тогда сообщалось, что впервые с начала полномасштабного вторжения Киев опередил Львов по медианным зарплатам разработчиков.

В октябре около 66% украинских IТ-специалистов утверждали, что им трудно найти работу. При этом лишь 19% айтовцев считали, что легко. Главными проблемами в поиске работы айтовцы тогда называли: малое количество вакансий и конкуренцию – 45%; компании не отвечают или не дают фидбек – 41%; длительный процесс прохождения собеседований, много этапов интервью или большие промежутки между ними – 37%.

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