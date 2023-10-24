Уехавшие за границу айтишники лишь немного оптимистичнее, чем специалисты в Украине.

Около 66% украинских ИТ-специалистов утверждают, что сейчас трудно найти работу в индустрии и лишь 19% айтишников считают, что легко.

Об этом говорится в результатах ежегодного опроса веб-портала об IT-отрасли Украины DOU, который проводился в сентябре-октябре 2023 года. Отмечается, что специалисты, выехавшие за границу, лишь немного оптимистичнее, чем специалисты в Украине.

"В целом поиск работы сейчас - сложный процесс. Лишь 19% айтишников считают, что им было бы легко найти сейчас новую работу. Среди новичков в IТ таких лишь 2%. Даже среди специалистов с опытом от пяти лет лишь четверть считают, что смогут легко найти новую работу", - говорится в сообщении.

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За рубежом 23% украинских айтишников думают, что легко найдут новую работу, а в Украине таких 18%. Труднее всего это сделать специалистам из Харькова и Ивано-Франковска — более 75% из них считают, что им было бы трудно трудоустроиться.

Главными проблемами в поиске работы айтишники назвали:

малое количество вакансий, конкуренцию - 45%;

компании не отвечают или не дают фидбек – 41%;

длительный процесс прохождения собеседований, много этапов интервью или большие промежутки между ними – 37%.

Кроме того, опытные специалисты, которые работают пять или более лет, также недовольны зарплатами, которые не соответствуют их ожиданиям.

Рынок ИТ в Украине

Стало известно, сколько женщин работает в украинском IT. По состоянию на июнь 2023 года в украинской IT-сфере работало около 240 тысяч мужчин и более 71 тысячи женщин. Из них около 19 тысяч женщин заняты в quality assurance (QA - тестировщик), а еще по 12 тысяч работают в разработке и HR/рекрутинге. Ровно 87% всех IT-специалистов оформлены как ФОП.

Позже, в июле, стали известны зарплаты украинских айтишников и тенденции индустрии. Сообщалось, что медианная зарплата разработчиков в Украине уже год практически не меняется. В первом полугодии этого года она составляла 3 тыс. 435 долларов и выросла всего на 35 долларов по сравнению с декабрем 2022 года. Тогда же впервые с начала полномасштабного вторжения Киев опередил Львов по медианным зарплатам разработчиков.

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