Средняя зарплата выросла до 18 500 грн.

Впервые за 2023 год на рынка труда Украины возросла конкуренция: после бума вакансий в октябре количество предложений работы уменьшилось, в то же время количество отзывов от соискателей впервые за 2023 год возросло.

Согласно исследованию аналитиков сайта по поиску работы Work.ua, в ноябре, как и на протяжении всего 2023 года, изменения на рынке труда были связаны с обычными сезонными колебаниями. Поэтому после активного периода найма в сентябре и октябре, когда предприниматели готовился к "высокому бизнес-сезону", количество вакансий органически уменьшилось.

"Несмотря на это, уже четвертый месяц подряд работодатели размещают более 100 000 вакансий. Но в восстановлении рынка труда все еще имеем диспропорции по регионам. Хотя осенью многие компании релокировались в прифронтовые регионы, количество вакансий здесь все еще значительно меньше довоенных показателей", - отметили в компании.

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В ноябре, по данным Work.ua, работодатели опубликовали 101 467 вакансий. По сравнению с октябрем, количество предложений работы сократилось на 3%. Такая динамика является вполне закономерной для сезонных колебаний, поэтому следующего оживления стоит ожидать уже после сезона зимних праздников.

В абсолютном количестве предложений работы лидируют Киевская, Днепропетровская, Львовская, Одесская и Харьковская области. В этих пяти регионах сосредоточено 63% рабочих мест.

Какую работу предлагают

В ноябре уменьшение количества вакансий на рынке отразилось на всех категориях-лидерах. Единственное исключение-категория "Медицина, фармацевтика", где открыто более 6,5 тысяч вакансий, как и в октябре – дефицит кадров в этой сфере все еще не утихает.

Наибольшее количество работы украинцам уже второй месяц подряд предлагает категория "рабочие специальности, производство" 18 879 вакансий). Предыдущий неизменный лидер, "сфера обслуживания", имеет 17 989 предложений работы. Также среди лидеров категории "продажа, закупка", "Розничная торговля", "Логистика, склад, ВЭД", "гостинично-ресторанный бизнес, туризм".

"В то же время заметный прирост предложений работы имеем в категории" Охрана, безопасность " (+15%, 2 494 вакансий). Это связано с тем, что Минобороны и Work.ua определили стратегию сотрудничества в рамках проекта "Рекрутинг". Поэтому военные подразделения используют возможности Work.ua для найма специалистов с гражданскими специальностями: водителей, слесарей, газосварщиков, строителей и т.д.", - отметили в компании.

Также возросло количество вакансий в категории "Телекоммуникации и связь" и "Юриспруденция".

В ноябре больше всего вырос спрос на таких специалистов:

семейный врач;

главный инженер;

социальный педагог;

хирург;

начальник отдела кадров;

менеджер ВЭД;

химик;

бизнес-тренер;

заведующий складом.

Несмотря на общий спад количества вакансий, увеличилось количество предложений работы для ветеранов, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Конкуренция на рынке труда

Наибольшее количество отзывов на вакансии получают работодатели в Киевской, Харьковской, Винницкой, Волынской и Львовской областях. А вот самую маленькую - в Закарпатской, Херсонской, Черновицкой, Черкасской и Житомирской области.

"И хотя во всех регионах-лидерах конкуренция за вакансию выросла на 5-12%, работодатели здесь одинаково получают в пять раз меньше отзывов, чем те, кто предлагает удаленный формат работы. Украинцы предпочитают работать онлайн, и эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время", - отметили аналитики.

Труднее всего рекрутерам закрывать вакансии эндоскописта, горняка, эндокринолога, гастроэнтеролога, порезчика, гирудотерапевта, штамповщика, мастера производственного обучения.

В ноябре на сайте Work.ua создали или обновили резюме 331 491 соискатель. Среди них 58% женщин и 42% мужчин. Больше всего кандидатов в возрасте 18-24 года (29%) и 25-34 года (28%).

В ноябре, по сравнению с октябрем, выросло количество новых кандидатов в категории "Охрана, безопасность", "Сельское хозяйство, агробизнес", "Транспорт, автобизнес", "Культура, музыка, шоу-бизнес", "Строительство, архитектура".

В разрезе отдельных должностей по большей части новые соискатели — это продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, водители, бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, бармены, баристы, медицинские сестры, охранники, менеджеры по персоналу.

Какие зарплаты на рынке

В ноябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18 500 грн. среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 грн до 18 500 грн), Одесской (+150 грн до 18 000 грн), Днепропетровской (+245 грн до 17 745 грн), и Харьковской области (+500 грн до 17 500 грн).

Больше всего выросли зарплаты именно в категории "Охрана, безопасность" — на 19%. Это связано с военным рекрутингом, ведь таким специалистам предлагают от 25 000 грн до 125 000 грн. Рейтинг должностей с самыми высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ІТ) также возглавляют специалисты, которые нужны войску: инженер дронов, пилот (75 000 грн) и связист (67 500 грн).

Среди гражданских профессий наибольшие зарплаты в ноябре имели:

58 500 грн - медиабаер;

50 000 грн - эндодонтист;

45 000 грн - водитель-международник;

40 000 грн - риелтор;

37 500 грн - рихтовщик;

36 000 грн - бизнес-аналитик;

35 000 грн - медиапродюсер;

34 000 грн - арматурщик;

33 750 грн - автослесарь.

Рынок труда в Украине

Как писал УНИАН, в октябре количество вакансий на рынке труда Украины третий месяц подряд превышало 100 тысяч, компании увеличивали зарплаты, однако при этом наблюдался дефицит кадров.

В ноябре Министерство обороны вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины. Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его / ее гражданский опыт будет наиболее полезным.

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