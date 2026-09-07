Базовая соцпомощь для украинцев: кому государство доплатит до 4500 гривень

Сумма выплаты определяется как разница между размером базовой величины для семьи и её среднемесячным совокупным доходом.

Украинские семьи с низким уровнем доходов могут получать базовую социальную помощь (БСП) вместо нескольких отдельных видов государственных выплат, а ее размер зависит от состава семьи и совокупного дохода.

По данным Минсоцполитики, в настоящее время БСД выплачивается в рамках экспериментального проекта определенным категориям получателей социальной помощи, которые нуждаются в государственной поддержке и соответствуют установленным критериям. Это, в частности, малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи и т. д. Оформить БСД можно через приложение "Дия" или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Базовая социальная помощь назначается на семью и выплачивается одному из её членов, обратившемуся за помощью. Выплата назначается на шесть месяцев с возможностью автоматического продления на следующий период в течение срока действия экспериментального проекта.

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Как рассчитывается сумма

Размер базовой социальной помощи не фиксирован. В 2026 году базовая величина для расчета составляет 4500 грн.

Для первого члена семьи учитывается 100% базовой величины – 4500 грн. Для каждого следующего взрослого члена семьи – 70%, то есть 3150 грн. Для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы при этом учитывается полный размер базовой величины – 4500 грн.

Фактическая сумма выплаты определяется как разница между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным совокупным доходом.

Например, для семьи из двух взрослых и ребенка расчетная сумма составляет 12 150 грн: 4500 грн для первого взрослого, 3150 грн для второго и 4500 грн для ребенка. Если среднемесячный доход семьи составляет 7020 грн, базовая социальная помощь составит 5130 грн.

Доходы семьи для расчета определяются за три месяца, предшествующие месяцу, в котором подается заявление.

Отдельный порядок действует для людей пенсионного возраста, не имеющих достаточного страхового стажа для назначения пенсии. Если стаж менее 10 лет, выплачивается 53% от базовой величины; от 10 до 20 лет – 62%; от 20 до 30 лет – 70%, а при стаже 30 лет и более – 88%.

Как оформить пособие

Подать заявление можно онлайн через "Дию" или лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда. Для оформления онлайн необходимы биометрический документ – ID-карта или загранпаспорт – и верифицированный налоговый номер (РНОКПП).

Процедура предусматривает два этапа. Сначала подается заявление о намерении получить базовую социальную помощь. После этого система рассчитывает ориентировочный размер выплаты. Если семью устраивает сумма, она может подать заявление о назначении помощи.

Важно, что если рассчитанная сумма не устраивает семью, она может не подавать второе заявление. В таком случае переход на базовую социальную помощь не происходит, а ранее назначенные выплаты сохраняются.

Что может стать причиной отказа

При назначении помощи учитываются не только доходы, но и имущественное положение семьи. В частности, БСД могут не назначить, если кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или совершил покупку на сумму свыше 100 000 грн (например, покупка жилья, автомобиля, валюты, ценных бумаг). Пособие не выплачивается и в том случае, если на депозитных счетах кого-либо из членов семьи находится более 100 000 грн или облигации на такую же сумму. Также учитывается наличие транспортных средств, жилья и другого имущества, но с определёнными исключениями.

Кроме того, для трудоспособных членов семьи в возрасте от 18 до 60 лет действуют требования относительно занятости. В частности, человек должен работать, учиться, заниматься предпринимательской деятельностью, проходить военную службу или быть зарегистрированным в качестве безработного или ищущего работу. В то же время предусмотрены исключения для людей, ухаживающих за детьми или лицами, нуждающимися в уходе, а также для некоторых других категорий.

Базовая социальная помощь – главные новости

В 2025 году в Украине запустили экспериментальный проект, призванный объединить несколько социальных выплат от государства в одну.

Ранее адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова рассказала, кто имеет право на получение нового вида социальной помощи, как оформить выплаты и кому в начислении откажут.

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