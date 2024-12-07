Финучреждения могут подписать совместный меморандум об унификации подходов к финмониторингу на следующей неделе.

Уже на следующей неделе украинские банки планируют подписать совместный меморандум, которым вводятся унифицированные рыночные практики и подходы к надлежащей проверке клиентов и мониторингу финансовых операций по счетам клиентов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников рынка.

По их словам, прогнозируется, что в документе будет предусмотрено поэтапное снижение месячного лимита операций, после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг.

"Сначала может быть введен лимит 150 тыс. грн в месяц с 1 января 2025 года, а с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн в месяц", - сообщил один из собеседников СМИ.

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Другой источник уточнил, что речь пойдет не только о переводах с карты на карту - P2P-операциях, которые НБУ уже ограничил 150 тыс. грн в месяц в одном банке, но и о переводах IBAN:

"Первый месяц нацбанковских ограничений показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, однако одновременно переводы IBAN выросли на 4 млрд грн".

Собеседники агентства отметили, что обе банковские ассоциации - НАБУ и Ассоциация украинских банков - участвуют в этой инициативе, при этом уже около половины финучреждений предварительно одобрили ее. Предполагается, что к меморандуму присоединится подавляющее большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию НБУ, действие которой истекает 1 апреля 2025 года.

Украинские банки - последние новости

На днях стало известно, что Нацбанк оштрафовал три украинских банка и два небанковских финансовых учреждения. В частности, регулятор зафиксировал нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому банки будут раскрывать детали финансовых операций по запросу полиции. Документ расширяет возможности НБУ по проведению проверок финансовых учреждений.

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