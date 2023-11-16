Чистая прибыль банков с начала года составила почти 110 млрд гривен.

Платежеспособные банки Украины в январе – сентябре 2023 года получили рекордную чистую прибыль в размере 109,855 млрд гривен. Согласно данным, опубликованным Национальным банком Украины, доходы банков за 9 месяцев этого года составили 326,8 млрд грн, а расходы – 216,9 млрд грн.

В прошлом году за аналогичный период банки заработали лишь 7,37 млрд гривен.

Возглавляет рейтинг самых прибыльных финучреждений "ПриватБанк" с результатом в 43,373 млрд грн. На втором месте – "Ощадбанк" с чистой прибылью в 14,176 млрд грн. Третью строчку занял "Райффайзен Банк" с чистой прибылью 6,136 млрд грн.

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Также в первую десятку по размеру чистой прибыли вошли "Укрсиббанк" (5,681 млрд грн), "ПУМБ" (5,664 млрд), "ОТП Банк" (5,584 млрд), "Укргазбанк" (4,748 млрд), "Ситибанк" (4,227 млрд), "Сенс Банк" (3,595 млрд) и "Укрэксимбанк" (2,921 млрд).

Причины рекордов

Причины, по которым банки во время войны смогли рекордно увеличить свои прибыли, ранее были описаны в статьи УНИАН. Это, в частности, возможность заработать на депозитных сертификатах НБУ – это инструмент, с которым банки могут размещать избыток средств на краткосрочных депозитах в Нацбанке, получая процентный доход. Кроме этого, банки получают значительный комиссионный доход от комиссий за банковские операции клиентов.

Например, в январе-сентябре 2022 года процентные доходы банков составили 151 млрд грн, комиссионные – 59,8 млрд грн. В этом году - 221,7 млрд грн и 70,5 млрд грн соответственно. Расходы банков при этом даже уменьшились: за 9 месяцев 2022 года расходы банков составили 247,7 млрд грн, тогда как в этом году – 216,9 млрд грн.

Налог на банковские сверхприбыли

В связи со значительным увеличением доходов банков во время войны, когда Украина покрывает огромный дефицит государственного бюджета с помощью международных партнеров, власти приняли решение ввести новый налог на банковские сверхприбыли.

19 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о дополнительном налогообложении доходов банков. Им, в частности, предусмотрено увеличение для банков ставки налога на прибыль с 18% до 36% без права зачисления убытков прошлых периодов в течение 2024-2025 года.

Принятие закона должно принести в бюджет дополнительно почти 10 миллиардов гривен.

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