Документ расширяет возможности НБУ по проведению проверок финансовых учреждений.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11043, одним из положений которого является обязательство для банков раскрывать данные по финансовым операциям своих клиентов по запросу Нацполиции. Об этом говорится в тексте законопроекта.

"Для предотвращения или прекращения ошибочных, ненадлежащих платежных операций, имеющих признаки совершения уголовного преступления, поставщики платежных услуг обязаны на электронные запросы Национальной полиции Украины немедленно предоставить информацию о такой платежной операции", - отмечается в документе.

В частности, поставщики платежных услуг обязаны предоставить фамилию, имя и отчество получателя и полное наименование платежных услуг получателя, уникальный идентификатор, идентификатор платежного устройства, код, идентифицирующий операцию в платежной системе, полный номер эмиссионного платежного инструмента, номер счета получателя.

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Подчеркивается, что целью данного законопроекта является борьба с так называемыми "дропами" (лицами, которые за определенное вознаграждение отдают свои счета в пользование третьим лицам), в продолжение инициативы НБУ ввести ограничение в 150 тыс. грн на переводы средств с карты на карту.

Согласно пояснительной записке, законопроект существенно расширяет полномочия регулятора и упрощает предоставление платежных услуг небанковскими учреждениями. В частности, разрешается установление для финансовых компаний, ломбардов и кредитных союзов возможности предоставлять платежные услуги на основании их лицензии без необходимости получения отдельной лицензии.

При этом НБУ получает право устанавливать требования к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг. Документ также усиливает ответственность за нарушения в сфере платежных услуг и увеличивает размер штрафов.

Кроме того, разрешается закрепить полномочия Нацбанка на проведение проверок поставщиков платежных услуг не только офлайн по их местонахождению, но и в онлайн-режиме.

Ограничения на переводы "с карты на карту" - главные новости

В Украине с 1 октября начал действовать лимит на карточные переводы в 150 000 гривен. Таким образом, Нацбанк установил ограничения для борьбы с так называемыми "дропами".

Член Совета НБУ Василий Фурман рассказал, кого не коснутся ограничения на карточные переводы. По его словам, это не коснется волонтеров и людей, у которых подтвержденные доходы превышают сумму лимита.

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