Повышение произошло на фоне роста цен, которые достигли 41-летнего максимума в октябре.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Банк Англии повысил ключевую процентную ставку до 3,5% с 3%, что стало девятым повышением ставки подряд.

Как говорится в сообщении Банка Англии, комитет по денежно-кредитной политике заявил, что может потребоваться дальнейшее повышение банковской ставки, а само повышение произошло на фоне роста цен, которые достигли 41-летнего максимума в октябре.

Банк Англии улучшил прогноз ВВП Великобритании по сравнению с ноябрьским прогнозом. Теперь там ожидают, что ВВП Соединенного Королевства снизится на 0,1% в четвертом квартале 2022 года, что на 0,2 процентного пункта больше, чем ожидалось ранее. Потребление домашних хозяйств остается слабым, а большинство показателей рынка жилья продолжают снижаться, добавляет регулятор.

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Ситуация на рынке труда Великобритании также остается напряженной - несмотря на то, что спрос на рабочую силу начал снижаться, соотношение безработицы к количеству вакансий остается на высоком уровне. Также ускорился и рост регулярной заработной платы в частном секторе. Двенадцатимесячная инфляция (ИПЦ) снизилась с 11,1% в октябре до 10,7% в ноябре.

"Рынок труда остается напряженным. Есть свидетельства инфляционного давления на внутренние цены и заработную плату", - говорится в сообщении.

Война в Украине и Банк Англии:

В мае 2022 года Банк Англии прогнозировал, что война в Украине может спровоцировать "апокалиптический" рост мировых цен на продовольствие.

3 ноября 2022 года Банк Англии повысил процентную ставку на самую большую сумму с 1989 года.

Банк Англии непрерывно поднимает ставку с декабря 2021 года. Британский регулятор отметил, что если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозами ноябрьского отчета о денежно-кредитной политике, для устойчивого возвращения инфляции к целевому показателю может потребоваться дальнейшее повышение ставки.

Инфляция в Еврозоне:

В ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта Белый дом запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США. Байден предупредил, что этот шаг окажет влияние на американских потребителей.

Кроме американцев, из-за агрессии России против Украины ощутимый рост стоимости жизни ощущают и европейцы. В Еврозоне рост цен в мае составил 8,1%.

В частности, в Германии с 1 марта за 6 дней цены на бензин выросли на 28%.

В марте 2022 года показатель ежегодной инфляции в США достиг рекордных с 1982 года 7,9%. Наибольший рост произошел в категориях: бензин, жилье и продукты питания. Индекс цен на бензин вырос на 6,6%, индекс цен на еду - на 1%, а на жилье - на 1,4%.

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

Инфляция в ноябре также замедлилась в некоторых странах еврозоны: Германии, Италии, Испании и Нидерландах. Во Франции показатель инфляции не изменился.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

По состоянию на 6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

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