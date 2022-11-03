Решение повысить ставки на 75 базисных пунктов направлено на то, чтобы снять некоторое напряжение с экономики Великобритании.

Банк Англии повысил процентные ставки на самую большую сумму с 1989 года, поскольку центральный банк борется с высокой инфляцией.

Об этом сообщает Politico.

Решение повысить ставки на 75 базисных пунктов направлено на то, чтобы снять некоторое напряжение с экономики Великобритании.

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Это знаменует собой самый большой рост процентных ставок с 1989 года, за исключением кратковременного эпизода "черной среды" в 1992 году, когда правительство Великобритании вышло из Европейского механизма обменных курсов.

Банк Англии заявил, что дальнейшие повышения могут потребоваться "для устойчивого возврата инфляции к целевому уровню", но добавил, что ответит "решительно, по мере необходимости", если инфляция останется высокой.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка проголосовал за увеличение большинством голосов.

Этот шаг соответствует крупным повышениям, предпринятым Европейским центральным банком и Федеральной резервной системой США, поскольку центральные банки борются за контроль над инфляцией.

Банк Англии высказывает опасения, что повышение ставок может повлиять на экономический рост. Скачок базовой ставки будет болезненным для некоторых британских домовладельцев из-за его прямого влияния на стоимость ипотеки.

"Последние прогнозы MPC описывают очень сложные перспективы для экономики Великобритании. Ожидалось, что он будет находиться в рецессии в течение длительного периода, а инфляция ИПЦ останется повышенной на уровне более 10 процентов в ближайшем будущем", — говорится в заявлении банка.

Война в Украине и прогноз Банка Англии:

В мае 2022 года Банк Англии прогнозировал, что война в Украине может спровоцировать "апокалиптический" рост мировых цен на продовольствие.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли отметил, что он все больше обеспокоен дальнейшим ростом цен на продукты питания, если Украина не сможет отгружать пшеницу и масла со своих складов из-за российской блокады.

Он также отметил, что цены растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, вызывая "очень большой шок".

"Это серьезное беспокойство. Это не просто серьезная проблема для нашей страны, это серьезная проблема для развивающегося мира. Я ни в коем случае не военный стратег, но все, что можно сделать, чтобы помочь Украине разблокировать поставки продовольствия, было бы огромным вкладом", — отметил британский чиновник.

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