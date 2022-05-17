Цены растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет.

Война в Украине может спровоцировать "апокалиптический" рост мировых цен на продовольствие.

Об этом заявил управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, сообщает The Telegraph.

По словам Бейли, он все больше обеспокоен дальнейшим ростом цен на продукты питания, если Украина не сможет отгружать пшеницу и масла со своих складов из-за российской блокады.

Он также отметил, что цены растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, вызывая "очень большой шок". Ожидается, что в ближайшие месяцы потрясение только усилится, а до конца года Британию может ожидать двузначная инфляция.

"Это серьезное беспокойство. Это не просто серьезная проблема для нашей страны, это серьезная проблема для развивающегося мира. Я ни в коем случае не военный стратег, но все, что можно сделать, чтобы помочь Украине разблокировать поставки продовольствия, было бы огромным вкладом", — отметил британский чиновник.

Война в Украине и угроза голода:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что из-за войны в Украине миру может грозить продовольственный кризис.

В начале апреля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что мировые цены на еду обновили исторический максимум. Такую динамику связали с потрясениями на рынках из-за войны в Украине.

Цены на продовольствие в мире в марте выросли на 33,6% в годовом выражении.

По состоянию на 4 мая 2022 года россияне вывезли с оккупированной территории Украины четверть запасов зерна.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявил о том, что миру может грозить сильнейший голод со времен Второй мировой.

12 мая 2022 года в МИД предупредили страны-потребители, что Россия торгует украденным зерном из Украины.

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