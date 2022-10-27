Будет объявлен конкурс на отбор управляющего имуществом с обязательным условием того, что часть такого объекта должна передаваться на нужды ВПЛ.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в правительстве обсудили порядок передачи арестованного и передаваемого АРМА имущества для обеспечения переселенцев жильем.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Идея нового механизма состоит в том, что пока идет расследование уголовных дел до окончательного решения суда относительно того или иного арестованного объекта, будет объявлен конкурс на отбор управляющего таким имуществом с обязательным условием того, что часть такого объекта должна передаваться на нужды ВПЛ.

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Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что доступ к таким конкурсам должны получить как частные, так и государственные предприятия.

"Министерства могут выходить на такие конкурсы через Госпредприятия, которые есть в их подчинении. Государство заинтересовано в сохранении и функционировании этих объектов", – добавила она.

В настоящее время в распоряжении Агентства находится около 80 объектов недвижимости, которые могут быть выставлены на конкурс по поиску новых управляющих. Среди них – отели и базы отдыха.

"В состав каждой гостиницы или базы отдыха может входить несколько объектов недвижимости. Обязательным условием таких конкурсов будет то, что новый управляющий должен обеспечить передачу 10-20% от номерного фонда на нужды внутренне перемещенных лиц", – добавил временно исполняющий обязанности Председателя Агентства по розыску и менеджменту активов Дмитрий Жоравович.

Жилье для переселенцев:

29 апреля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство будет выкупать жилье для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

В этом году планируют предоставить более 53 тысяч квартир для временного проживания 186 тысяч вынужденных переселенцев.

4 октября 2022 года Международная финансовая корпорация (IFC) сообщила о том, что предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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