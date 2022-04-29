В этом году планируют предоставить более 53 тысяч квартир для временного проживания 186 тысяч вынужденных переселенцев.

Правительство будет выкупать жилье для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Государство будет выкупать жилье для временного проживания таких семей. Также будем ремонтировать объекты жилого фонда, чтобы там расселять людей", - сказал он.

Шмыгаль также сообщил, что правительство уже сегодня утвердит документ, который будет определять, каким семьям из числа переселенцев будет предоставляться жилье в первую очередь. Это:

многодетные семьи;

беременные;

семьи с детьми;

люди, которые потеряли работоспособность;

пенсионеры.

По словам замглавы ОПУ Кирилла Тимошенко, в этом году планируют предоставить более 53 тысяч квартир для временного проживания 186 тысяч вынужденных переселенцев.

"Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - отметил он.

Как он отметил во время брифинга, все квартиры будут в государственной собственности. По возвращении людей в свои дома их будут предоставлять людям, годами стоявшим в очереди на жилье.

Вас также могут заинтересовать новости: