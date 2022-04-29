Жилье для переселенцев: сколько людей обеспечат квартирами в 2022 году, кто в приоритете / фото УНИАН, Янош Немеш

Правительство будет выкупать жилье для временного проживания внутренне перемещенных лиц. 

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Государство будет выкупать жилье для временного проживания таких семей. Также будем ремонтировать объекты жилого фонда, чтобы там расселять людей", - сказал он.

Шмыгаль также сообщил, что правительство уже сегодня утвердит документ, который будет определять, каким семьям из числа переселенцев будет предоставляться жилье в первую очередь. Это:

  • многодетные семьи;
  • беременные; 
  • семьи с детьми;
  • люди, которые потеряли работоспособность;
  • пенсионеры. 

По словам замглавы ОПУ Кирилла Тимошенко, в этом году планируют предоставить более 53 тысяч квартир для временного проживания 186 тысяч вынужденных переселенцев. 

"Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - отметил он.

Как он отметил во время брифинга, все квартиры будут в государственной собственности. По возвращении людей в свои дома их будут предоставлять людям, годами стоявшим в очереди на жилье.

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