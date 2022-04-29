Правительство будет выкупать жилье для временного проживания внутренне перемещенных лиц.
Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Государство будет выкупать жилье для временного проживания таких семей. Также будем ремонтировать объекты жилого фонда, чтобы там расселять людей", - сказал он.
Шмыгаль также сообщил, что правительство уже сегодня утвердит документ, который будет определять, каким семьям из числа переселенцев будет предоставляться жилье в первую очередь. Это:
- многодетные семьи;
- беременные;
- семьи с детьми;
- люди, которые потеряли работоспособность;
- пенсионеры.
По словам замглавы ОПУ Кирилла Тимошенко, в этом году планируют предоставить более 53 тысяч квартир для временного проживания 186 тысяч вынужденных переселенцев.
"Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - отметил он.
Как он отметил во время брифинга, все квартиры будут в государственной собственности. По возвращении людей в свои дома их будут предоставлять людям, годами стоявшим в очереди на жилье.