Отказ в выплате пособий связан с нарушением украинцами условий пребывания в стране.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину 80 тысяч украинцев в Польше лишились права на получение денежных пособий.

Об этом сообщает prawo.pl.

Отказ в выплате пособий беженцам из Украины связан с нарушением последними условий пребывания в стране.

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Беженцам из Украины, выехавшим из Польши более чем на 30 дней, массово отменяют пособия по программе программ "500+" или "Семейный капитал попечительский".

На основании данных пограничной службы осуществляется проверка лиц, которые выезжают из Польши более чем на месяц. Такие беженцы теряют право на получение выплат.

После мониторинга более 80 тысяч граждан Украины остались без выплат в результате длительного выезда из Польши.

Основанием для приостановки выплат пособий гражданам Украины являются:

Данные из реестра пограничной службы.

Информация от самих получателей о возникновении обстоятельств, приводящих к потере права на выплаты.

Информация от третьих лиц о выезде гражданина Украины из Польши более, чем на 30 дней.

Вызов граждан Украины в ZUS для предоставления доказательств, подтверждающих проживание в Польше (должны явиться в течение 3-х дней).

Украинские беженцы в Европе - что известно

После начала российской войны против Украины страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Тем, кто ищет защиты в ЕС, не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, украинцы имеют прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу.

Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

По состоянию на 2 октября 2022 года количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 миллиона человек.

Польша с 1 января 2023 года сокращает доплату за жилье для украинских беженцев.

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