Правоохранителями исследуется деятельность ряда предприятий, работающих на рынке поставки твердого, жидкого и газообразного топлива.

Подольская окружная прокуратура города Киева передала в управление Агентства по розыску и менеджменту активов корпоративные права компании, связанной с российским холдингом "Газпром", на сумму более 6 миллионов гривень.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что прокуроры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

"В рамках производства правоохранители исследуют деятельность ряда предприятий, работающих на рынке поставки твердого, жидкого, газообразного топлива. Учредителями этих предприятий являются резиденты РФ, а конечным бенефициарным собственником - ПАО "Газпром нефть", входящее в холдинг "Газпром", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как АРМА передали российские активы на 15 миллиардов гривень.

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