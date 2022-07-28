В перечне переданных объектов значатся киевские гостиницы "Турист" и "Дружба".

За последние несколько дней в управление государства передали арестованные российские активы на 15 миллиардов гривень.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что под управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) перешли 80 имущественных комплексов и активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками.

В частности, в АРМА по материалам СБУ переданы такие объекты как:

гостиницы "Турист" и "Дружба" в Киеве;

санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, одесский санаторий "Куяльник", "Моршинский" во Львовской области и "Поляна" на Закарпатье;

спортивные комплексы, в том числе здание, в котором расположен Kyiv Sport Club.

В СБУ сообщили, что на данный момент продолжается досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил российские активы почти на 14 миллиардов евро.

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