Все дело в том, что у монеты два аверса и нет реверса.

В Украине нашли монету с редким дефектом. Именно из-за уникального брака монета номиналом в 50 копеек стоит 5 тысяч 100 гривень.

Свою находку продавец уже выставил на аукцион.

Так, владелец монеты из Коростеня Житомирской области. Он предложил нумизматам любопытный лот - монету с двумя аверсами и без реверса. Необычную монету владелец оценил в 5 тысяч 100 гривень.

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Владелец отмечает, что он не реставрировал лот. Монета была отчеканена в 1996 году. В комментариях нумизматы уже спросили у автора лота, является ли монета настоящей и оригинальной. Продавец отметил, что это не подделка и монета оригинальная.

Лот вызвал интерес среди нумизматов. Всего за день им заинтересовались уже почти 50 человек. Аукцион заканчивается уже 29 октября.

Необычные монеты в Украине

В Украине можно нередко найти необычную монету среди обычной мелочи. Так, из-за уникального брака монета номиналом в 1 гривню может стоить 15 тысяч.

Также в Украине можно продать 2 копейки за тысячи гривень. Особенная монетка может легко затеряться среди обычной мелочи в копилке. Немалые деньги может принести и 5-копеечная монета. За необычный экземпляр нумизматы готовы отдать даже 27 тысяч гривень.

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