Такую монету еще называют "хулиганкой".

В Украине продают 5-копеечную монету за огромные деньги. Простую "монетку" продавец оценил в 27 тысяч гривень.

Соответствующий лот появился на сайте violity.

Так, продавец из Львовской области разместил объявление о продаже монеты. Простые, казалось бы, 5 копеек, он оценил в 27 тысяч гривень. Особенность монеты в ее редкости, такие "копейки" имеют свою квалификацию и "кодовое название" - 1БАг.

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Эти 5 копеек были отчеканены в 1996 году. Монеты того года являются редкими и дорогими. Их чеканили специально для годового набора в ограниченном тираже. Таких монет всего 5 тысяч штук.

Монета, которую решил продавать нумизмат со Львовщины, еще называется "хулиганкой", она сделана из алюминия. За лотом следит уже 30 человек.

Редкие монеты в Украине: как простые "копейки" могут принести немалые деньги

Не так давно УНИАН уже сообщал, что Нацбанк выпускает сувенирную монету, посвященную известной украинской певице. Тираж монеты составит 30 тысяч штук.

Также недавно стало известно, что 1 гривню можно продать за 10 тысяч. Такая редкая монета может легко оказаться в вашем кошельке.

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