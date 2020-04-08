Гривня снова падает: сколько стоит доллар

Официальный курс гривни снизился к доллару на 10 копеек, а к евро - на 1 копейку.

Национальный банк Украины на четверг, 9 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 гривни/доллар, то есть гривня после четырехдневного укрепления снизилась к доллару на 10 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,58 гривни/евро, что на 1 копейку ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,28/27,32 гривни/доллар, к евро – 29,66/29,70 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 8 апреля, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек – до 27,20 гривни за доллар, стоимость евро - выросла на 10 копеек, до 29,60 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 апреля провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 миллиона долларов.

30 марта НБУ передал банкам 180 миллионов долларов наличной валюты, на предыдущей неделе - 130 миллионов наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.