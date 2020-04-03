НБУ при необходимости продолжит поставлять банкам наличную валюту

Пиковый спрос на наличную валюту уже позади, поэтому в дальнейшем дефицит валюты не ожидается.

Национальный банк Украины на следующей неделе проанализирует потребности банков в наличных долларах и при необходимости продолжит поставлять банкам наличную валюту в обмен на безналичную.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-брифинга.

Он напомнил, что НБУ уже провел пять операций по обмену наличной валюты на безналичную, в том числе три – в долларах, в ходе которых передал банкам 550 миллионов долларовой наличности.

"Мы на следующей неделе будем смотреть, есть ли дополнительная потребность банков в наличной валюте. Если эта потребность будет, то мы будем продолжать нашу практику проведения операций по обмену наличного доллара на безналичный", - заверил Чурий.

В то же время он отметил, что пиковый спрос на наличную валюту уже позади, поэтому в дальнейшем дефицит валюты не ожидается.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины вчера, 2 апреля, провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 миллиона долларов.

30 марта НБУ передал банкам 180 миллионов долларов наличной валюты, на прошлой неделе - 130 миллионов наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.