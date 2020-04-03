Экономика США сокращается с самой большой скоростью с 1946 года из-за пандемии COVID-19

Эксперты прогнозируют скачок безработицы среди американцев до 15%.

В 2020 году экономика США сократится на 5,5%. И это самый резкий обвал с 1946 года. В Morgan Stanley прогнозируют, что сокращение на 38% может произойти уже во втором квартале.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на новые прогнозы банка относительно экономического ущерба от пандемии COVID-19. Эксперты Morgan Stanley пояснили, что изменили свой прогноз для первого квартала сокращения на 3,4% с прежних 2,4%. В то же время, во втором квартале они прогнозируют падение на 38%, хотя ранее ожидали 30%.

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Безработица в США во втором квартале тоже достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.

Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорят, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.