Более 10 банков в Украине уже предлагают своим клиентам кредитные каникулы

В частности, предлагается отсрочка погашения долга и процентов либо реструктуризация кредитов.

Более 10 банков уже предлагают своим клиентам кредитные каникулы, включая отсрочку погашения долга и процентов либо реструктуризацию кредитов.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-брифинга.

Он напомнил, что после принятия парламентом закона, запрещающего банкам начислять штрафы и пени по кредитам в период карантина, финучреждения предлагают клиентам отсрочку погашения долга и процентов либо реструктуризацию кредитов.

«Уже больше десяти банков внедряют такие продукты. Большая часть банков оформляет эти продукты в банках. И думаю, в ближайшее время эти продукты будут доступны для всех клиентов банков», - сказал Чурий.

Справка УНИАН. Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции, который также временно освобождает от штрафных санкций заемщиков по потребительским кредитам.