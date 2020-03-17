Бизнес на карантине: Рада ослабила налоговое законодательство

Решение принято во время внеочередного заседания парламента.

Верховная Рада на своем внеочередном заседании приняло решение ослабить требования налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции.

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Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» (№3220) проголосовали 359 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законом предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, согласно которым не применяются штрафные санкции за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года; устанавливается мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года; продлевается до 1 июля 2020 срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Кроме этого, закон предусматривает, что не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года плата за землю, а объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Как сообщает УНИАН, сегодня, 17 марта, Верховная Рада приняла закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость медицинские товары, ввозимые в Украину закупочной организацией за счет государственного бюджета.