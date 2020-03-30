Зеленский об изменениях в бюджет: меньше - на чиновников и судей, больше - на врачей

По словам президента, сегодня украинские медики мужественно ведут войну за жизнь и здоровье украинцев. А значит их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в предложенных правительством изменениях в госбюджет предусмотрено максимальное сокращение зарплат чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий, одновременно увеличение выплат врачам, которые противодействуют коронавирусу.

Об этом говорится в обращении главы государства относительно эвакуации украинцев, а также внеочередного заседания ВР, размещенном на странице президента в Facebook.

"Особое внимание хочу уделить изменениям в государственный бюджет Украины. Ранее, в публичное пространство попал первый драфт изменений, предложенный Министерством финансов, и был совершенно справедливо раскритикован обществом. Сейчас благодаря совместной работе правительства, Офиса президента и парламента он был существенно переработан", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал о нескольких ключевых вещах, предложенных бюджетными изменениями.

"Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий. Гривни не будет срезано по расходам на армию и оборону Украины", - заверил Зеленский.

Читайте такжеОбновленный макропрогноз на 2020 год предусматривается курс в 29,5 гривен за доллар

По его словам, также будут увеличены выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу.

"Сегодня украинские медики мужественно ведут войну за жизнь и здоровье украинцев. А значит их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, отметил он, важно, что в бюджете остаются расходы развития: "Они являются необходимым драйвером для нашей экономики, которую нельзя обескровливать".

"Максимально, насколько это возможно, правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Да, далеко не все удалось сохранить. Но это временная экономия, только на время карантина. После его окончания расходы каждой области будут возвращены", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно, по словам президента, предлагается создать понятный и прозрачный стабилизационный фонд. Средства из него будут направлены, в частности на поддержку врачей, учителей, пенсионеров, людей, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу, и на помощь украинскому бизнесу.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Кабинет министров предлагает на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

Также, расходы Стабилизационного фонда предлагается направить на дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью; на денежную помощь пенсионерам; выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемические мероприятия потеряли работу; предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.