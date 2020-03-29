Правительство предлагает на 30% уменьшить зарплату руководителям госпредприятий - Шмыгаль
Кабинет министров предлагает на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.
Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте такжеВыплаты врачам и помощь пенсионерам: в правительстве предварительно проработали изменения в бюджет
«Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 «минималок» (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне», - написал он.
«Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний. Итак, начнем пересмотр госбюджета с себя», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, Шмыгаль заявил, что правительство завершило предварительную работу над изменениями в госбюджет.
Он отметил, что в изменениях в государственный бюджет сохранены расходы на сферу инфраструктуры, культуры и образования.
Расходы Стабилизационного фонда будут направлены на дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью; денежную помощь пенсионерам; выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу; предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн