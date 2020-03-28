Стране нужна новая экономическая политика

Олег Дунда

Сегодня все рынки замерли из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Но пройдет пару месяцев, и ажиотаж схлынет, вектор ожиданий изменится с пессимистичного на оптимистичный и начнется новый цикл экономического роста в мире. В Китае, «подарившем» миру COVID-19, уже формируется позитивный тренд. Коронавирус невзначай оказал мировой экономике большую услугу. Она длительное время очень сильно росла, и ей нужна была встряска для перезагрузки, чтобы двигаться дальше, не впадая в длительную рецессию.

Украина – не исключение. Тем более, что у нас макроэкономика работает на ожиданиях. Сейчас из-за коронавируса ожидания негативные: экономика падает, предприятия закрываются. До этого мы год росли только на ожиданиях прихода нового президента. Ожиданиях того, что скоро жизнь наладится. Никто не копил деньги – их вливали в торговый оборот. Ожидания скоро сменятся, а у власти пока есть время к этому подготовиться и изменить приоритеты в экономической политике.

Первая проблема – мы слишком завязаны на внешние рынки

Первая проблема – мы слишком завязаны на внешние рынки. Соответственно, у нас сложилась однобокая структура экономики, когда в приоритете сырьевые предприятия, зачастую эксплуатирующие еще советскую инфраструктуру: металлургия, химпром, шахты. А сейчас ещё и агропроизводство. Эти направления приносят экспортную выручку в валюте здесь и сейчас. К сожалению, увеличением внутреннего рынка, разумным протекционизмом украинского бизнеса никто, по сути, серьезно не занимался. При том, что всегда проще защитить свой внутренний рынок, чем зайти на новый экспортный. В отличие от нас, наши зарубежные партнеры это понимают. Они, в свою очередь, успешно защищают своих внутренних производителей, что нам постоянно запрещают. Посмотрим на примеры США, Германии, Франции и т. д. Потому что если ты не развиваешь свою внутреннюю экономику, то становишься очень зависимым от внешних рынков. Как Украина. В результате – если на Западе чихнули, то у нас уже пневмония.

Остальной, не сырьевой бизнес последние 30 лет у нас развивался, как на Диком Западе. Без постоянно анонсируемой поддержки со стороны государства и вопреки вмешательству налоговых и правоохранительных органов в свою деятельность. Никто из силовиков не пойдет «трусить» крупный олигархический бизнес, максимум – получат от них небольшую гарантированную «зарплату».

Соответственно, первое, что нужно перестать говорить и начать делать, – это дать возможность предпринимателям развивать бизнес без проверок. Холить их и лелеять до тех пор, пока они не вырастут. Снижать им налоговую базу. Признать, что наши предприниматели выполняют прежде всего социальную функцию. Чем больше людей они трудоустроят, тем меньше финансовая нагрузка на государство.

Вторая проблема – засилье импорта

Вторая проблема – засилье импорта. У нас через бюджет перераспределяется чуть меньше 40% ВВП. И это без различных госпредприятий. Почему госбюджет должен заработанную украинскую гривну конвертировать в валюту и тратить на импорт? Нам нужна госпрограмма лет на пять, по которой бюджетные деньги можно тратить только на товары и услуги с украинской «пропиской». Таким образом, большой денежный поток пойдет непосредственно в экономику Украины. Первые год-два, безусловно, будет сложно, но потом бизнес приспособится.

Результатом будет огромный внутренний рынок, который подтолкнет рост местного бизнеса. А когда иностранный капитал увидит, что у нас на рынке можно зарабатывать, то инвестиции придут без всякого МВФ. Рост бизнеса остановит трудовую миграцию. Зачем ехать в Польшу, если в Украине будут конкурентные зарплаты? А каждый вернувшийся в Украину человек – это дополнительный плюс для экономики. Ведь он будет зарабатывать и тратить внутри страны.

Начинать надо уже сейчас. Переориентировать на 5 лет бюджет Украины на потребление только украинских товаров и услуг, без импорта. Параллельно вести переговоры с иностранными инвесторами о локализации их производств в Украине. Вот вам два года, чтобы открыть здесь компанию, или вы будете отрезаны от гостендеров. Кроме этого, ввести госпрограмму по развитию регионов: выделять землю за условную одну гривну и строить инфраструктуру к промышленным объектам за счет государства. Возможность профинансировать такую инвестпрограмму есть. Плюс, опять-таки, снижение налоговой нагрузки. Первым шагом может являться программа «Большая стройка» и строительство дорог. Только надо учесть в них вопросы локализации, закрытия так называемых «налоговых ям» и возможности вывода подрядчиками денежных средств за пределы Украины.

Компенсировать недополученные налоги можно за счет разумного сокращения гипертрофированного госаппарата и передачи по максимуму не свойственных ему функций в частный сектор. Эти процессы должны идти параллельно. Реализация по отдельности только разбалансирует государственные финансы. За государством должно остаться минимальное количество действительно важных услуг. Формировать этот список надо уже сейчас. Во-первых, это снизит расходы бюджета. Во-вторых, увеличит частный рынок и занятость в стране. В-третьих, уберет монополию и коррупцию.

Зеленский должен стать драйвером этих изменений и ввести новую экономическую политику в качестве идеологии правительства и парламента

Президент Владимир Зеленский должен стать драйвером этих изменений и ввести новую экономическую политику в качестве идеологии правительства и парламента. Единственная цель до окончания властных полномочий – сформировать сильный внутренний рынок. Все остальное – не важно и не интересно. Иначе мы будем бегать: сегодня одно делать, завтра – другое, послезавтра – третье. Каждое действие должно соизмеряться с главным: то, что мы хотим сделать, приближает или отдаляет нас от цели?

Сейчас проблема даже не в том, что мы не идем к цели развития внутреннего рынка, – у нас просто нет никакой цели. Правительство и парламент занимаются реагированием на появление новых проблем, без понимания, к чему мы должны прийти через 4–5 лет. Рефлексии на решения маленьких ситуативных проблем приводят к тому, что решение, которое мы примем завтра, зачастую будет противоречить сегодняшнему.

Один маленький шаг в нужном направлении мы сделали – убрали из исполнительной власти популистов и фантазеров, составлявших большинство предыдущего Кабмина. Вторая преграда на пути формирования сильного внутреннего рынка – это, как ни прискорбно, МВФ. Идея украинского протекционизма однозначно будет воспринята им в штыки. Соответственно, надо быть готовым и к жестким переговорам по защите национальных интересов, и к сворачиванию сотрудничества с фондом.

Подведем итоги. Есть хорошая украинская поговорка: «Живіть і багатійте». Весь подход к бизнесу, особенно к МСБ, должен исходить из этого принципа. Тем более что на администрирование налогообложения предпринимателей тратятся неэффективно колоссальные средства. Фокус государства должен быть смещен с фискальной функции на социальную. Пусть бизнес увеличивает занятость и доходы населения. Государство переходит на отечественные закупки, увеличивает объем внутреннего рынка и избавляется от не свойственных ему функций. Пришло время не делить пирог экономики Украины, а сделать его больше.

Карантин, связанный с коронавирусом, дает время и возможность все обдумать, чтобы уже к полноценному возобновлению работы Верховной Рады прийти с готовыми идеями и сказать: отныне мы меняем свою политику.

Олег Дунда, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

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