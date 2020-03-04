Шмыгаль заявил о необходимости усилить экономический блок правительства

В должности премьера он пообещал начать большую дискуссию относительно места Украины на экономической карте мира и пути достижения этой цели.

Кандидат на должность премьер-министра Денис Шмыгаль считает необходимым усилить экономический блок правительства, о чем он заявил во время своего выступления в Верховной Раде.

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«Он должен обеспечить не только рост промышленности и аграрного сектора, что важно, но и ощущение этого роста каждому украинцу. На данный момент мы увидели только укрепление гривни, что ударило, к сожалению, по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев. Мы слышали о реформах налоговой и таможенной служб, но не увидели от этого доходов в бюджете», - сказал Шмыгаль.

По его словам, на должности премьер-министраон берет на себя обязательство в ближайшее время презентовать стратегию и перспективы экономического развития Украины на будущие годы.

«Как вице-премьер я инициировал большую дискуссию относительно дальнейшей децентрализации, как премьер-министр - буду предлагать начать большую дискуссию относительно места Украины на экономической карте мира и пути достижения этой цели», - сказал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, а также всего состава его правительства.