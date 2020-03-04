Рада отправила в отставку Гончарука и правительство

За это проголосовали 353 депутата.

Верховная Рада Украины приняла постановление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука (№ 3158).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 353 народных депутата из 411 зарегистрированных в сессионном зале.

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От "Слуги народа" за это проголосовали 240 депутатов, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 39, от "Европейской солидарности" - 0, от "Голоса" - 0, от "Батькивщины" - 20, от группы "За будущее" – 18, от группы "Довира 17, внефракционных - 19.

Ни один не проголосовал против, 49 воздержались, а 9 не голосовали.

Постановлением предусматривается принять отставку Гончарука.

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров: вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра Кабинета министров - Дмитрия Дубилета, министра обороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, министра юстиции Дениса Малюськи, министра финансов Оксаны Маркаровой, министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля, министра образования и науки Анны Новосад, министра здравоохранения Зоряны Скалецкий, министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, министра социальной политики Юлии Соколовской, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.

Как сообщал УНИАН, 29 августа 2019 года Верховная Рада назначила Гончарука на должность премьер-министра и утвердила состав правительства.